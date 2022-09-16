日職／宋家豪中繼登板守備沒幫忙 挨轟掉3分非責失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，隊友守備沒有幫忙，宋家豪挨轟失掉3分都非責失分，球隊終場以2比6不敵軟銀隊，宋家豪無關勝敗。

日本職棒樂天金鷲隊今天在主場迎戰福岡軟銀鷹隊，軟銀隊1局靠著接連安打、柳田悠岐3分砲取得領先，樂天隊3局太田光敲出陽春砲追分，4局靠著安打、保送、鈴木大地適時二壘打送回第2分。

兩隊6局打完樂天隊2比3落後，宋家豪7局上接手中繼，1人出局後被敲出二壘打，隊友守備失誤讓軟銀隊攻佔得點圈，2人出局後被敲出全壘打失掉3分，接著再被中村晃敲出安打、保送今宮健太，及時回穩讓打者敲出投手方向滾地球出局，沒有多掉分數。

宋家豪天總計用30球投1局，被敲出3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉3分都非責失分，球隊吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.40，近期連5場出賽無責失分。