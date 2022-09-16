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中職／兄弟嗑低潮龍進補 鄭凱文7局好投找回屠龍快感

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。記者林伯東／攝影
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。記者林伯東／攝影

鄭凱文的「屠龍刀」重新打磨發光，今天面對味全龍隊先發7局僅失2分，幫助中信兄弟隊以3：2贏球，他拿下本季第7勝、個人6連勝，龍隊則是吞下4連敗。

鄭凱文去年對龍隊頗有一套，對戰拿下5勝、防禦率2.33，但今年優勢盡失，前5場過招吞下0勝3敗、防禦率5.14，今天再交手終於找回熟悉的屠龍本色。

鄭凱文投7局共用91球，被敲7安打，失分先是在首局下因「天威」郭天信、李凱威的安打串聯攻下1分，第5局對張祐銘投出觸身球，盗上二壘後，郭天信補上安打讓鄭凱文再失血。

龍隊由「龍王」王維中先發，也繳出優質內容，投6局被敲6安打、失3分。

王維中在開賽就遇到亂流，首局被敲3安打，陳子豪用二壘打幫兄弟掃回2分，但接下來表現回穩，也一度等到龍隊打線扳平戰局，但第6局在兩出局後保送陳子豪，開啟另一波危機，陳文杰適時敲出超前安打。

龍隊苦吞4連敗，近15場比賽只有3勝10敗2和，目前全年勝率排在第3，已落後第2的兄弟有4場勝差，第4的統一獅隊也已經追到腳邊。

鄭凱文 陳子豪

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