U18世界盃／中華抗韓打線出爐！邱鑫、陳致語休兵

U18世界盃青棒賽中韓大戰將在17日凌晨0點30分開打，中華隊邱鑫、陳致語兩位外野手的傷勢更新，往好方向發展，只不過隨著打線公布，兩人此戰先休兵，鄭俊瑋扛起第一棒。

擔任開路先鋒的邱鑫打擊率高達5成71，不過預賽最後一戰對巴拿馬隊時，因守備滑接折到左手小拇指，後續盜壘導致傷勢加劇，複賽第一場對美國隊之戰並未出賽。

根據中華隊球團人員表示，邱鑫狀況有拍過X光骨頭沒有骨折，醫生建議在固定好的狀況下應該可以繼續打球。目前是指掌關節處偏腫和疼痛，但無大礙。

對美國隊之戰由陳致語扛起第一棒，結果首打席被觸身球打中膝部，打到3局提前退場，根據回報，由於觸身球的位置剛好是脛骨和腿後腱肌腱位置，所以當時疼痛時會難以出力，回飯店時已經可以正常走路了，骨頭沒事，這幾天活動會比較痛。

中華隊公布對南韓隊之戰的先發陣容，邱鑫、陳致語都不在其中，先發投手是今年中職選秀富邦悍將隊第一指名黃保羅，要對上南韓隊左投黃俊書。黃俊書在預賽兩場先發分別是2.2局失1分、3.1局無失分，合計6局僅被敲2支安打，都無關勝敗。

中華隊在預賽5連勝，帶著2勝戰績進入超級循環賽，擊敗美國隊後是6強唯一不敗球隊，若能夠擊敗南韓隊，4勝0敗戰績將確定晉級冠軍戰。

中華隊先發陣容如下：