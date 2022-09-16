中職／近14戰僅3勝 葉總看到龍群累到活力漸漸沒了

味全龍隊近況低迷，處在季後賽門票爭奪關頭，近14場比賽卻只拿下3勝，總教練葉君璋認為關鍵在於「累了」，注意到漸漸少了活力的龍群。

龍隊在8月25日還以42勝36敗1和、勝率5成38，在全年度勝率居全年第2，領先中信兄弟隊2場勝差，但關鍵轉折出現在8月26日面對富邦悍將隊之戰，龍隊一度以3：2領先，8局下卻遭兩支全壘打翻盤，那天起的14場比賽只有3勝9敗2和。

龍隊出了什麼問題？葉君璋指出「累了」。去年是龍隊升上一軍的第一個賽季，但中間碰到疫情中斷，「中間有一段喘息空間，今年是幾乎沒有，對選手來講今年真的是很大挑戰，他們應該沒有持續比那麼長的時間，都沒有休息。」

葉總認為，最近的觀察中，很明顯就是覺得全隊的活力減少了，不只影響到打擊，「最近守備也常常發生一些莫名其妙的失誤，想說怎麼可能，打一百個給他接，他也不會漏。」

葉君璋對於選手並無苛責，「我的想法是，盡他們自己最大力量去比賽就好。」他也坦言，目前面對有季後賽機會的關頭，壓力是存在的，疲憊、壓力的雙重堆積，「但這也沒辦法幫他們，是要靠選手自己去克服。」

龍群陷入疲態，今年季中選秀帶回的新鮮戰力有無可以救急的選項？葉君璋回應：「「本來有一個，但他好像在U23，不然以球隊目前狀況是有機會。」他指的是第二指名選進的外野手冉承霖。