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中職／麥力德沒有「補考」了 是否領機票關鍵在奧特羅的體檢
中信兄弟隊洋將生死鬥，麥力德在9月19日大限前最後一場出賽又是爆炸退場，是否「領機票」機率高？總教練林威助說，「沒到最後一刻，每一個人都有留下來的可能性。」
麥力德目前出賽5場（3場先發），帳面成績為1勝3敗、防禦率2.95，但這是經過他的「自我美化」。
麥力德在8月25日中繼投8人次，只拿到兩個出局數，被敲4安打、1保送，丟掉5分，但中間夾雜了他自己的傳球失誤，帳面上成為0責失；9月14日的先發複製同一套劇本，麥力德在第4局一、二壘有人時，處理短打的球傳一壘大暴傳，該局接下來所掉的4分再度變成非責失分。
林威助表示，麥力德14日的出賽就是大限前最後一場，泰樂周日是否再投1場再討論一下，誰將領機票還未定案，「也有可能左投（奧特羅）體檢沒過啊！」奧特羅抵台時間較晚，今天才剛出關去體檢。
麥力德目前呈現的比賽內容不佳，林威助指出，「球質沒有特別好，有幾球可以丟到146、147（公里），但平均起來多是140出頭。」前役在失誤後開始「核爆」，林威助也坦言：「一開始丟得不錯，處理那顆短打自己有比較嚴重的失誤，後來就呈現比較不穩的狀態。」
麥力德已有兩場比賽都在守備上出問題，林威助透露他應是覺得草皮有點滑，但這不是藉口，投手投球出手後就是野手，還是該處理起來。
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