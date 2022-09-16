中職／谷德溫大聯盟6季、50轟當後盾 葉總說資歷不重要

味全龍隊新洋砲谷德溫今天升上一軍，馬上扛先發第五棒、中外野手，郭天信則負責右外野，具備大聯盟6季、50轟資歷，總教練葉君璋也說確實資歷不錯，但重點還是要看能不能兌現成在中職的成績。

首戰就將洋砲放在中外野，只是先試試看水溫，不一定會就此固定下來，葉君璋解釋：「中外野對他會比較簡單，看得會比較清楚，天信是沒什麼差別。」

至於谷德溫還有無辦法負擔其他守位？葉總笑說：「好好把外野站好，就夠了。」外野手陳品捷的傷情，也讓這名外野外援更顯重要。

今年季前共有5名洋砲來台，打到現在只剩中信兄弟隊福來喜還在陣中，洋砲今年要在中職打出成績並不是易事。谷德溫有6年大聯盟經驗為後盾，葉君璋也認為資歷確實不錯，「可能是（資歷最好的）喔！但比不上在中職打一支安打，資歷不重要，重點是來這邊有貢獻比較實在。」