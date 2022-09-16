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日職／樓仔厝起歸排 村上宗隆挑戰56轟贊助商獻祭品

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
村上宗隆。 養樂多隊官方推特
村上宗隆。 養樂多隊官方推特

日本職棒養樂多隊今晚要在名古屋巨蛋對上中日龍隊，陣中強打村上宗隆要挑戰本季第56轟大紀錄，養樂多隊贊助商「Open House」放寬特別全壘打獎條件，就算在客場達成紀錄，也將為村上送上一棟1億日圓（約台幣2182萬元）的房產。

村上宗隆將挑戰日本人單季最多全壘打紀錄，Open House為了表達支持，設立特別全壘打獎，原本條件是在主場神宮球場敲出第56轟的話，就送上位在東京、最高價值1億日圓的房產。

但村上全壘打出產速度超乎預期，13日就敲出本季第55轟，追平王貞治紀錄，而養樂多休息2天後，今起連續6戰都不在神宮比賽，廠商決定放寬條件，客場也OK。

養樂多還剩下15場比賽，村上宗隆甚至有機會一舉突破2013年洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）創下的60轟日職紀錄，Open House打算再增加「新・特別全壘打獎」，若是村上突破60轟，房子的金額也會突破1億日圓的上限。

Open House的公關指出，在東京好地點的房子很容易突破1億日圓，公司這邊參考外界建議作出調整，地點預計落在神宮球場附近，可以隔成2間讓村上作為訓練使用。

村上宗隆最快今天就可達成單季56轟的新紀錄，本季他在名古屋球場10場出賽敲出7轟，中日球員今年在名古屋巨蛋敲出最多轟的是阿部壽樹的4轟。

養樂多 村上宗隆

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