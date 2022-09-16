中職／台鋼「那個男人」貼文非洪一中 悍將回應未獲徵詢

台鋼雄鷹隊今天預告「那個男人」回歸，引起外界熱議是否為傳奇教頭洪一中，也讓與他仍有合約關係的富邦悍將隊頻頻接獲媒體詢問，球團對此回應，洪一中仍是球團顧問，也未接獲台鋼相關徵詢。

雄鷹24日將在高雄市立澄清湖棒球場展開秋訓，教練團組成已陸續揭開面紗，但最受矚目的總教練仍未亮牌，今天上午11點多，雄鷹粉絲團貼文：「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄！」給出的暗示包括「BacktoCPBL」、「滿滿國際經驗」、「不容易被三振的男人」、「港都不陌生」、「KAOHSIUNG」」，引起球迷熱議。

由於多項條件都與洪一中符合，球迷直覺認為就是他的機率高，而他去年卸下悍將兵符後，目前隊內職務仍為顧問。

對於媒體探詢目前洪一中的合約狀況，悍將球團回應：「目前洪一中前總教練仍擔任富邦悍將顧問一職，悍將球團也未曾接獲台鋼球團相關徵詢。」

值得注意的是，其中一項提示為「「滿滿國際經驗」，而非「國際賽」，答案或許與球迷所想有些出入，有可能是曾經打過高屏球隊的球員、現擔任教練的外籍人士。