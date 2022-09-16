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中職／3次雙殺機會只抓到1出局 安得勝初登板就無奈「問天」

聯合新聞網／ 綜合報導
隊友再度錯過雙殺，安得勝無奈「問天」。 截自CPBL官方Youtube
隊友再度錯過雙殺，安得勝無奈「問天」。 截自CPBL官方Youtube

富邦悍將新洋投安得勝昨天迎接中職生涯初登板，無奈隊友守備接連發生失誤，安得勝面對12人次只抓到2個出局數，失9分只有1分自責分。有眼尖的球迷發現安得勝在隊友雙殺不成後攤手，動作神似前悍將洋投羅力的招牌動作「問天」。

安得勝昨天初登板面隊統一獅，開局被打兩支安打後，羅薩擊出三壘方向滾地球，可惜三壘手辛元旭發生失誤，錯過雙殺機會並形成滿壘。

下一棒又讓林安可擊出二壘方向滾地球，結果二壘手王正棠傳給游擊手王勝偉傳歪，只見這時安得勝比出「1」的手勢，似乎認為已經抓到第1個出局數，但王勝偉當下認為接球時沒踩到壘包而回去補踩，而不是將球傳向一壘抓第2個出局數，讓安得勝難以置信地做出攤手手勢。

對於安得勝第一場核爆的表現，球迷並沒有太多責備反而表示：「問天手勢」、「富邦給投手來個震撼教育」、「3次雙殺機會，職業球隊富邦只抓到一次出局」。

事實上，悍將在這場比賽後，下半季的守備率是0.982，是5隊中最出色的。只能說安得勝運氣不好，第一場就剛好不巧地碰上隊友連續失誤。

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