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日職／村上宗隆55轟挑動韓媒神經 憂李承燁亞洲紀錄不保

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆只差1轟就能打破李承燁的「亞洲最多轟」紀錄，引起韓國的擔憂。 截圖自養樂多官方推特
村上宗隆只差1轟就能打破李承燁的「亞洲最多轟」紀錄，引起韓國的擔憂。 截圖自養樂多官方推特

養樂多年輕主砲村上宗隆本季轟不停，目前55轟已追平「世界的王」王貞治單季全壘打紀錄，未來很有機會挑戰日職的單季60轟紀錄。不過村上在刷新成績的同時，卻意外也挑動了韓國的敏感神經，擔憂他打破李承燁在韓職引以為傲的「亞洲最多轟」紀錄。

根據日本媒體「東京體育」報導，曾效力於韓職三星獅隊的「國民打者」李承燁，曾在2003年狂飆56發全壘打，一舉成為亞洲職棒單一賽季的最多轟選手。即便後來前養樂多洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）敲出60轟打破此紀錄，但畢竟巴倫汀並不是亞洲籍球員，因此李承燁的成績在韓國仍別具意義。

如今，村上敲出單季55轟，等於只和李承燁的韓職紀錄差一支而已。近來朝鮮日報也刊登報導，介紹這位日本新生代的年輕重砲。然而卻有韓國棒球界人士指出，韓國至今仍有許多中老年人討厭日本，但相對日職擁有村上這種年輕球員，韓職卻缺乏能與之匹敵的明星新秀，因此對韓國來講，這樣的新聞無疑是項噩耗。

儘管韓國職棒部分球場並沒有那麼寬敞，給人「打高投低」的印象，不過近年卻沒什麼球員達到單季40轟的水準，今年全壘打王朴炳鎬現在也才33轟，目前更因為受傷缺陣中，使得今年韓職全壘打王依舊無法突破「40轟」大關。看見宿敵順利養成新世代砲手，還會打破傳奇選手的紀錄，想必令韓國球迷感到五味雜陳。

村上宗隆 韓職

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