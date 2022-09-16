U18世界盃／甲子園明星煮粥慘敗韓國 日監督：不該打成這樣

U-18世界盃棒球賽在臺灣時間16日上午四點，日本隊高中代表「侍JAPAN」於SUPER ROUND複賽強碰宿敵韓國。然而聚集了諸多甲子園明星選手的日本代表隊，卻在比賽中多次荒腔走板的守備，使得球隊以0比8慘敗給韓國，不只讓球隊距離冠軍決賽漸行漸遠，糟糕的表現也讓總教練馬淵史郎看了直搖頭。

根據日本媒體「Full-Count」報導，日本隊本場比賽派出近江高校的王牌投手山田陽翔先發，不過他第一局被串連安打、保送，加上三壘手渡部海面對一顆內野飛球發生接球失誤，使得第一局就狂失四分。第二局山田仍然不穩，先是投出觸身球、被安打後，自己又暴投奉送分數，再被安打後遭換下場。總計他只投了1.2局，就被打5支安打、投出4次保送，失掉了6分有4分責失。

日本隊後來派出吉村優聖歩、生盛亞勇太和宮原明彌輪番續投。其中以生盛亞勇太投2局沒有失分，飆出三次三振表現最佳，其餘兩名投手則都有掉分狀況。日本隊打線則受制於韓國隊投手，全場僅敲出四支安打。七局上雖一度攻佔滿壘局面，但韓國救援投手金書賢（KIM Seohyeon）飆出101英哩（約相當於162公里）速球，成功以三振化解危機。

日本派出山田陽翔迎戰宿敵韓國隊，最後卻0：8慘敗。圖擷取自 日本武士隊twitter

針對這場敗仗，日本隊總教練馬淵史郎賽後也露出嚴肅的表情，指出雖然監督也有責任，但之所以會輸球，關鍵在發生守備失誤被擴大領先優勢，在第一局多掉分形成四比零，實在不應該打成這樣。馬淵認為，既然代表日本高校野球出征，那希望至少要能拚個第三名才說得過去。

目前日本隊若想晉級冠軍賽，就必須在剩餘SUPER ROUND賽事中全勝，並且在TQB（得失分差）中取得優勢才有機會，機會可說是微乎其微。甚至連銅牌戰資格都岌岌可危。下一場對荷蘭能否能夠發揮，將是能否能奪牌的關鍵。