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中職／悍將全年勝率確定不到5成 同時無緣年度第1

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將年度勝率確定低於5成，也無緣年度第1。 聯合報系資料照
富邦悍將年度勝率確定低於5成，也無緣年度第1。 聯合報系資料照

富邦悍將昨日輸給統一獅隊，全年勝率確定不到5成；樂天桃猿贏球後，勝率確定高於5成，也就是說本賽季悍將的全年戰績不可能超越桃猿，正式無緣全年戰績第1。

悍將上半季打出16勝43敗1和的難堪戰績，與中信兄弟、統一獅、味全龍分別有12.5、13.5、14.5場勝差。就算中職今年讓全年戰績第3打季後挑戰賽，他們也很難在全年戰績趕上另外3隊。

因此悍將若想進入季後賽，最簡單的方式就是拿到下半季冠軍。不過全年戰績確定輸給桃猿後，就算拿到下半季冠軍也確定要打挑戰賽。

悍將若能拿到下半季冠軍將會是一大壯舉，因為他們目前下半季戰績落後龍頭桃猿7.5場，王牌投手羅力引退，新洋將安德勝初登板表現也不理想。若悍將真能完成大逆襲奪下總冠軍，將成為中職史上第二支全年勝率不到5成的冠軍，上一支是2020的統一獅，不過悍將這次的難度肯定高上許多。

成大 中信

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