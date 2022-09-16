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U18世界盃／中華抗韓又碰左投 對手還有飆162km的狀元郎
今日U18世界杯棒球賽，韓國以8:0完勝日本，本場比賽最大的亮點是韓職選秀狀元金書賢飆出162公里的火球，中華隊明天將碰上南韓，有機會碰上在牛棚待命的他。
🔥🔥🔥 Seohyeon Kim 101 MPH to end the game!— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2022年9月15日
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金書賢今天在第7局登板，總共主投1局送出2次三振，不過控球不太穩定，投出1次保送和1次觸身球，還被打1支安打，不過沒有失分。日本打者淺野翔吾說：「一開始以為是離外角很遠的球，接著就轉進好球帶，這球根本來不及出手打。」
U18台韓大戰將於明天凌晨0:30開打，中華隊將派出富邦悍將的選秀探花黃保羅先發，迎戰的對手是左投黃俊書，這是中華隊連續6場碰上左投先發。
黃俊書是韓國陣中唯一的高二投手，直球球速約140-145公里，搭配曲球、滑球、變速球。上一戰對上荷蘭3.1局0失分飆出6次三振，近況相當不錯。
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