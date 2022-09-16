聽新聞
test
0:00 / 0:00
U18世界盃／悍將一指黃保羅抗韓 中華傷兩開路先鋒現隱憂
中華隊以6：2擊敗美國隊後，在U18世界盃青棒賽拿下6連勝，在超級循環賽3勝0敗位居第一，明天凌晨17日凌晨0點30分要對上南韓隊，隱憂是連兩場開路先鋒都受傷，外野手邱鑫、陳致語出賽成迷。
中華隊預賽在B組5戰全勝，帶著2勝晉級複賽，今天首戰面對同樣A組全勝晉級的美國隊，靠著陽念希完投7局，僅失2分的好投拿下勝利。
只不過今天擔任開路先鋒的陳致語首打席就挨觸身球，左腳膝蓋附近被打到，雖然第2局還有上場打擊，但3局攻守交換時退場休息，根據球團回報，陳致語需要觀察明天狀況。
中華隊前一場對巴拿馬隊已經折損一位開路先鋒，外野手邱鑫在守備滑接時不慎折到左手小拇指，盜壘時二度撞傷，今天未出賽，而根據球團表示，根據大會建議已經接受X光檢查，沒有傷到骨頭，但還是腫脹無法握拳出力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言