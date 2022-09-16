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U18世界盃／悍將一指黃保羅抗韓 中華傷兩開路先鋒現隱憂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊推出悍將首輪指名黃保羅先發抗韓。 圖／中華棒球協會提供
中華隊推出悍將首輪指名黃保羅先發抗韓。 圖／中華棒球協會提供

中華隊以6：2擊敗美國隊後，在U18世界盃青棒賽拿下6連勝，在超級循環賽3勝0敗位居第一，明天凌晨17日凌晨0點30分要對上南韓隊，隱憂是連兩場開路先鋒都受傷，外野手邱鑫、陳致語出賽成迷。

中華隊預賽在B組5戰全勝，帶著2勝晉級複賽，今天首戰面對同樣A組全勝晉級的美國隊，靠著陽念希完投7局，僅失2分的好投拿下勝利。

U18世界盃複賽對美國隊，中華隊以6：2拿下勝利，但連兩場折損開路先鋒。 圖／中華棒協提供
U18世界盃複賽對美國隊，中華隊以6：2拿下勝利，但連兩場折損開路先鋒。 圖／中華棒協提供

只不過今天擔任開路先鋒的陳致語首打席就挨觸身球，左腳膝蓋附近被打到，雖然第2局還有上場打擊，但3局攻守交換時退場休息，根據球團回報，陳致語需要觀察明天狀況。

中華隊前一場對巴拿馬隊已經折損一位開路先鋒，外野手邱鑫在守備滑接時不慎折到左手小拇指，盜壘時二度撞傷，今天未出賽，而根據球團表示，根據大會建議已經接受X光檢查，沒有傷到骨頭，但還是腫脹無法握拳出力。

中華隊複賽第2戰將對上南韓，由今年中職選秀首輪富邦悍將指名好手黃保羅先發，此戰若拿下勝利，就可提前確保冠軍戰門票。

中華隊 富邦悍將 中職

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