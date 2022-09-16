U18世界盃／讓場均10分的美國安靜 「陽念希表現100分」

U18世界盃青棒賽超級循環賽首戰，中華隊碰上同樣全勝晉級的美國隊，先發投手陽念希一夫當關，7局完投失2分，甦醒的中華隊打線也在前3局就灌進6分支援，最終就以6：2拿下關鍵一勝。

「陽念希表現就是100分。」中華隊總教練周宗志大讚，「不管直球、滑球跟指叉球都能壓在低的進壘位置。」周宗志也透露，由於情蒐報告顯示美國隊對直球掌握度佳，因此策略以變化球攻擊、直球丟比較開。

美國隊在預賽5場比賽攻下50分，火力兇猛，陽念希卻能夠壓制對手，只用78球就投完7局，有5次三振、1次保送，僅被敲出2支安打，其中一支是4局上被艾德里奇（Bryce Eldridge）敲出的2分砲，除此之外沒遇到太大危機，拿下勝投。

陽念希表示，對於自己表現很滿意，上場就是往好球帶攻擊，「把球壓低讓他們打不好，交給守備幫忙。」雖然挨轟掉分，但陽念希稱讚，是對手太有力又打得好，那顆球其實沒失投，「不過還好隊友有攻下領先的分數，所以就沒有想太多。」

U18世界盃複賽對美國隊，中華隊以6：2拿下勝利。圖／中華棒協提供

中華隊打線在首局就把握美國隊先發投手不穩，出現觸身球、四壞球後因傷退場，臨時接替的投手又在處理短打時失誤，讓中華隊先馳得點，接著林佳緯高飛犧牲打，不用安打就攻下2分。

3局下中華隊就是扎實攻勢，林佳緯敲出二壘安打，1出局後孫易磊的安打攻下1分，2出局後宋嘉翔再一支二壘安打得到第2分，接下來林盛恩、黃勇傳接連獲得保送形成滿壘，再靠暴投跑回2分，單局猛攻4分拉開差距。

周宗志表示，整場比賽做的最好是打擊的串聯，持續擴大分數也能投手更能穩定去發揮，是一場全隊一起贏下來的比賽，守備上也有根據情蒐，佔位稍微趨前，才能夠來得及處理幾顆比較軟弱的滾地球。

中華隊帶著2勝晉級，擊敗美國隊後，戰績位居第一，下一戰要對上南韓隊，推出今年中職選秀富邦悍將隊第一指名黃保羅先發，南韓在超級循環賽以8：0擊敗日本隊。