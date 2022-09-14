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中職／首奪主場MVP落淚 梁家榮期許「接二連三」

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊先發投手必贏多。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊先發投手必贏多。記者陳正興／攝影

十年等待，樂天桃猿梁家榮終於在桃園主場站上MVP舞台，跟球迷說話時他忍不住落淚，今晚就靠著他單場3安、4分打點的好表現，幫助球隊以13：2擊敗中信兄弟隊。

猿隊在4局下從楊晉豪敲安展開攻勢，後來兄弟先發投手麥力德傳一壘失誤，先得1分，接著郭嚴文高飛犧牲打再1分，隨後梁家榮在2出局二壘有人時轟出2分砲，將領先擴大到4：0。

從4局一路打到8局，猿隊局局得分，8局下更是單局6支安打的5分大局，梁家榮參與其中，敲出1分打點安打；兄弟雖在8局上攻下2分，但無法影響比賽走向。

梁家榮賽後獲選單場MVP，這是他生涯第2次、主場第1次，上一次是2020年8月29日在台南球場拿下，梁家榮賽後接受媒體訪問時表示：「第一次在這邊出現。」

談起站上頒獎台的淚水，梁家榮說：「很感動，自己終於在主場有表現，當下不知道是我，名字喊出來那一刻，才發現夢想成真。」

會不知道是自己，原因是隊友楊晉豪單場4安打也很亮眼，另外先發投手必贏多的初登板，也繳出5局無失分的好表現，拿下勝投，梁家榮說：「有想過是晉豪，他來到球隊後有好表現，MVP給他也是實至名歸，投手表現也很好。」

錯過單場MVP的感受，梁家榮很了解，從2013年加入猿隊以來，他不是沒有獲選的資格，只不過常常該場比賽有表現更好的隊友，或是領先在後段翻盤，梁家榮一度死心想說：「乾脆打很久，到退休都在主場拿不到MVP。」這樣也是話題。

今天梁家榮的個人「魔咒」被打破，他笑說：「有一就有二。」意指2020年已經先拿過一次MVP，這次是第二次，還希望接下來「接二連三」，不過初次跳MVP舞蹈的他明顯不太熟練，笑說：「以前會想說別人怎麼不好好跳，沒想到上去真的會尷尬。」

另外猿隊先發捕手「小胖」林泓育運氣不太好，2局上守備時雖然右手已經藏在背後，還是被陳文杰的擦棒球打中，退場後送醫接受X光檢查，所幸球團表示，經檢查後僅是腫脹，骨頭沒事。

桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮在4局下轟出2分砲。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮在4局下轟出2分砲。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮在4局下轟出2分砲。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮在4局下轟出2分砲。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮生涯首度在主場獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮生涯首度在主場獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮生涯首度在主場獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
桃園棒球場對戰中信兄弟隊，樂天桃猿隊梁家榮生涯首度在主場獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

梁家榮 樂天桃猿

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