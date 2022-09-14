中職／統一獅郭阜林連3打席開轟 獅隊洋投羅昂續寫8連勝紀錄
統一獅隊郭阜林手感正火燙，今天在台南球場與富邦悍將隊之戰，2局下開轟為比賽定調，也是個人跨場連3打席開轟，加上羅昂7局失1分好投，以5：2擊敗富邦悍將隊，羅昂拿下8連勝。
郭阜林前一場對味全龍隊單場雙響砲集中在最後2打席，7局下、8局下各一轟，也帶動獅隊逆轉，以7：2贏球，連兩場獲選單場MVP。
今天郭阜林延續好手感，2局下首打席再度炸裂，從悍將先發投手江少慶手中敲出3分砲，幫助獅隊先馳得點，個人連3打席開轟，只可惜4局下遭到觸身球中斷，6局下則吞下三振，個人總計2打數1安打，打擊率上升到3成整。
獅隊另外在4局、5局下各添1分，拉開到5：0領先，悍將隊直到7局上才靠著林益全的陽春砲打破鴨蛋，這也是林益全本季首轟，中止開季68場出賽未開轟的乾旱期；8局上范國宸的三壘打敲回悍將第2分。
獅隊洋投羅昂續寫不敗紀錄，今晚先發7局投91球，送出10次三振，被敲出6支安打僅因林益全那一轟掉分，防禦率下降到1.92，也收下個人開季8連勝紀錄。
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