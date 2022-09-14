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中職／搶先陳俊秀 林益全本季首轟出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊林益全生涯出賽滿1500場，也在今天敲出本季首轟。圖／富邦悍將對提供
富邦悍將隊林益全生涯出賽滿1500場，也在今天敲出本季首轟。圖／富邦悍將對提供

林益全陳俊秀兩名強打今年都進入全壘打乾旱期，誰先敲出本季首轟成為球迷熱烈討論話題，今天答案出爐，林益全在生涯第1500場出賽，敲出本季第1轟。

富邦悍將隊林益全生涯累積204轟，生涯13個球季有11季都能達成單季10轟，今年卻一轟難求，今天賽前累計68場出賽未開轟，寫下個人紀錄。

林益全今天終於將紀錄中止，面對統一獅隊在7局上從羅昂手中敲出陽春砲，不僅緩解個人開轟乾旱期，也是悍將今天攻下的第1分，只不過暫時仍以1：5落後。

今天也是林益全生涯第1500場出賽，中職史上第6人，前5位分別是，張泰山1863場、彭政閔1800場、高國慶1781場（現役）、周思齊1653場（現役）、林智勝1554場（現役）。

樂天桃猿隊的陳俊秀陷入相同苦境，生涯前8季累積127轟的他，在今年球季出賽74場，全壘打數仍是0，也是生涯開季最長未開轟紀錄，目前還沒看到終點。

富邦悍將隊林益全生涯出賽滿1500場，也在今天敲出本季首轟。圖／富邦悍將對提供
富邦悍將隊林益全生涯出賽滿1500場，也在今天敲出本季首轟。圖／富邦悍將對提供

林益全 陳俊秀

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