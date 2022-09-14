中職／MVP沒請星巴克 岳政華笑：我沒那麼多錢

中信兄弟隊岳政華昨天收下本季第一次單場MVP，隊友吳哲源「交接」心法，請咖啡要多少錢都幫他算好了，雖然有隊友呼喊「星巴克」，但岳政華笑說：「我沒那麼多錢啦。」

岳政華昨天在對樂天桃猿隊之戰，單場3支安打包括1轟，2分打點貢獻是實至名歸，不過上一次獲選單場MVP已是2020年10月20日，相隔693天，獲選生涯第2次單場MVP。

岳政華表示，上次當選MVP時似乎還沒請咖啡的文化，「除了生日以外，這是第一次請。」吳哲源今年已經6度獲選，最近一次是9月11日，親切告訴岳政華，「請路易莎是4600元。」隊友故意鬧他說想喝星巴克，但岳政華直呼自己收入不多，要先存錢。

岳政華原本在第9棒打得不錯，也因此受倚賴移往開路先鋒，本季在第1棒18打數7支安打、打擊率3成89，岳政華表示，被調往一棒後，也知道上壘的重要性，就是想辦法維持現在的好手感，聽打擊教練平野惠一的建議，「每一打席都好的內容就好。」