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中職／宋嘉翔U18「爆肩」阻殺 母隊教頭曾豪駒很滿意

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

U18世界盃青棒賽中華隊今天以9：2大勝日本隊，兩隊捕手被日本媒體拿來比較，宋嘉翔的一記盜壘阻殺令人驚艷，樂天桃猿隊總教練曾豪駒露出滿意笑容。

日本媒體指出，日本隊捕手松尾汐恩來自大阪桐蔭高校，今天對戰中華隊上演兩次盜壘阻殺，中華隊捕手是中職樂天桃猿隊今年選秀第一指名的好手，1局下的盜壘阻殺影片，更被WBSC放上官方推特宣傳，形容是一記「爆肩」式傳球。

曾豪駒雖然沒有看完整場比賽，但也透過精華片段關心自家球員在U18世界盃的表現，曾豪駒表示，宋嘉翔的接捕沒有問題，臂力也跟先前觀察一樣，目前打擊雖然比較沒發揮，但看得出引導功力。

其他中華隊成員中，投手林詔恩、野手黃劼希的表現也讓曾豪駒眼睛一亮，還有今天當中外野手、明天要先發投球的林佳緯，曾豪駒認為林佳緯是不錯的打者，好球帶設定佳、揮棒軌跡也很不錯。

曾豪駒 中華隊 樂天桃猿

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