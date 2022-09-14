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中職／曾總欽點「富豪連線」 楊晉豪來猿隊首次攜手廖健富

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
楊晉豪來到樂天桃猿隊後，今天第一次與高中同學廖健富組成「富豪連線」。記者陳正興／攝影
楊晉豪來到樂天桃猿隊後，今天第一次與高中同學廖健富組成「富豪連線」。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天對中信兄弟隊之戰，楊晉豪先發第2棒、廖健富第3棒，兩位高苑工商隊友自2017年後再次攜手，總教練曾豪駒直接命名「富豪連線」，楊晉豪聽到也愣了一下。

「今天傳接球的時候，總教練有說富豪連線啊。」楊晉豪表示，自己當下沒反應過來，後來才知道是指與同學廖健富相隔5年再次連線，過去高中是楊晉豪第3棒、廖健富第4棒。

廖健富感覺上則是「有點熟悉又不太熟悉」，畢竟兩人很久沒有連線，「有回到高中的感覺，兩個人一起加油，他來到這邊之後，有把實力展現出來。」

楊晉豪今年透過交易，從富邦悍將隊來到樂天，目前出賽3場，10打數敲出4支安打，還有2分打點，確實掌握住機會，曾豪駒表示，楊晉豪優勢在打擊平穩度，加上腳程能夠給對手壓迫，「打第2棒是可以的，也有作戰的能力。」

楊晉豪表示，目前來到樂天後，適應上都沒問題，「還要加強在游擊守備的五定度，增加教練團信任度，該拿到的出局數要拿到。」

昨天桃園球場上也響起了猿隊為他設計的新應援曲，「勁就是勁就是勁勁勁、豪就是豪就是豪豪豪」，楊晉豪表示自己當下沒有發現，反倒是賽後回到休息室，陳晨威一直唱才知道，應援曲很快洗腦隊友，楊晉豪笑說：「他可能故意想逗我吧。」

廖健富 樂天桃猿 曾豪駒

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