中職／兄弟洋將4選3階段 奧特羅準備好了

中信兄弟隊洋將進入最後「4選3」階段，新洋投奧特羅剛抵台，總教練林威助期待能夠趕在919大限前看到牛棚測試，但也強調不會勉強，奧特羅則表示，球隊不用擔心，自己隨時準備好。

中職洋將登錄最後期限在9月19日，奧特羅12日來台，最快16日快篩陰性即可出關，後面4天自主管理階段可以出來練習，林威助表示：「要看他身體狀況，如果有辦法牛棚比較能掌握，會架設攝影機去拍，但如果無法負擔也不能勉強。」

兄弟投手教練佛斯特表示，奧特羅來台前就一直保持聯繫，也告知他球隊狀況、洋將大限的狀況，奧特羅知道這些資訊後，也認為不需太過擔心，自己今年一直在比賽狀況，隨時準備好。

中信兄弟現有洋將德保拉、麥力德、福來喜與泰樂，其中德保拉等同「必選」，剩下三名洋將與奧特羅要競爭剩下三個名額，麥力德今天對樂天桃猿隊將是19日之前最後一次先發，形同「期末考」。

觀察昨日泰樂初登板，林威助認為球速比麥力德快，「對打者壓制力不錯，但第1場嘛，還是要再看看。」周日「投一」休四」登板的計畫有無改變？林威助表示，要看泰樂恢復狀況，「如果不行就下周再投。」

下周已過919大限，是否代表泰樂已搶下一名額？林威助解釋，下周投可能一軍也可能二軍，洋將最後抉擇中，沒有留在一軍的，也可能繼續在二軍觀察，「明年也是考量，不到最後一刻都很難抉擇。」