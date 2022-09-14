快訊

傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟洋將4選3階段 奧特羅準備好了

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊洋將進入最後「4選3」階段，新洋投奧特羅剛抵台，總教練林威助期待能夠趕在919大限前看到牛棚測試，但也強調不會勉強，奧特羅則表示，球隊不用擔心，自己隨時準備好。

中職洋將登錄最後期限在9月19日，奧特羅12日來台，最快16日快篩陰性即可出關，後面4天自主管理階段可以出來練習，林威助表示：「要看他身體狀況，如果有辦法牛棚比較能掌握，會架設攝影機去拍，但如果無法負擔也不能勉強。」

兄弟投手教練佛斯特表示，奧特羅來台前就一直保持聯繫，也告知他球隊狀況、洋將大限的狀況，奧特羅知道這些資訊後，也認為不需太過擔心，自己今年一直在比賽狀況，隨時準備好。

中信兄弟現有洋將德保拉、麥力德、福來喜與泰樂，其中德保拉等同「必選」，剩下三名洋將與奧特羅要競爭剩下三個名額，麥力德今天對樂天桃猿隊將是19日之前最後一次先發，形同「期末考」。

觀察昨日泰樂初登板，林威助認為球速比麥力德快，「對打者壓制力不錯，但第1場嘛，還是要再看看。」周日「投一」休四」登板的計畫有無改變？林威助表示，要看泰樂恢復狀況，「如果不行就下周再投。」

下周已過919大限，是否代表泰樂已搶下一名額？林威助解釋，下周投可能一軍也可能二軍，洋將最後抉擇中，沒有留在一軍的，也可能繼續在二軍觀察，「明年也是考量，不到最後一刻都很難抉擇。」

林威助 牛棚 中信兄弟

延伸閱讀

中職／泰樂不去想期末考的壓力 助總期待他的下一場

中職／本壘攻防戰挑戰釋疑 助總要看的是有沒有踩壘

中職／福來喜續留機會高 若有穩定打擊會更妥當

中職／意外「和製潛水艇」在台沉沒 助總：他也覺得不好意思

相關新聞

中職／兄弟洋將4選3階段 奧特羅準備好了

中信兄弟隊洋將進入最後「4選3」階段，新洋投奧特羅剛抵台，總教練林威助期待能夠趕在919大限前看到牛棚測試，但也強調不會...

中職／曾總欽點「富豪連線」 楊晉豪來猿隊首次攜手廖健富

樂天桃猿隊今天對中信兄弟隊之戰，楊晉豪先發第2棒、廖健富第3棒，兩位高苑工商隊友自2017年後再次攜手，總教練曾豪駒直接...

U18世界盃／變化球佐情蒐 林盛恩成功壓制日本

第30屆U18世界盃青棒賽，中華隊先發投手林盛恩好投壓制日本隊，5局失1分表現率領下，今天以9：2擊敗強敵日本隊，確定取...

U18世界盃／開局丟4分太沉重 日監督談慘敗：好球帶不合

U-18世界盃棒球賽進行預賽第五日賽程，中華隊以9:2大勝日本隊，賽後日本隊總教練馬淵史郎將落敗歸因於「七局制的比賽，前半場就失掉四分，相當沉重」。 二局上兩出局一壘有人時，日本隊先發投手香西一

U18世界盃／中華拚預賽5連勝 林佳緯先發對巴拿馬

台灣隊在U18世界盃棒球賽預賽拿下4連勝，確定以分組第一晉級複賽，今晚預賽最後一戰將出戰巴拿馬，將由「二刀流」林佳緯擔任...

經典賽／幫日本武士隊招募 大谷翔平改行「國際球探」 ？

2023世界棒球經典賽即將開打，各隊豪華陣容陸續公佈，本季開掛的大谷翔平動向備受關注，沒想到自己還沒加入，就先幫日本武士隊當起「國際球探」。 12日天使作客守護者，大谷翔平被拍到和守護者中日混血

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。