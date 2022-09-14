U18世界盃／中華拚預賽5連勝 林佳緯先發對巴拿馬

台灣隊在U18世界盃棒球賽預賽拿下4連勝，確定以分組第一晉級複賽，今晚預賽最後一戰將出戰巴拿馬，將由「二刀流」林佳緯擔任先發投手，力拚5連勝。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，共12隊參賽，採7局制，預賽分2組，採單循環賽，分組前3名晉級複賽。

尋求衛冕的台灣隊在B組，預賽先後擊敗義大利、澳洲、墨西哥，今天上午面對強敵日本，靠著鄭俊瑋單場2支安打、5分打點，加上投手林盛恩5局僅失1分，率隊以9比2搶下4連勝，提前鎖定分組第一。

目前效力於美國職棒大聯盟費城人隊高階1A台灣野手李灝宇今天也特別到場觀戰，為學弟打氣。

台灣隊總教練周宗志賽後表示：「今天打線串聯做得很好，不過比較可惜的是守備上有3次的傳球失誤，這不太應該，林盛恩表現都在預期之內，變速球跟投球位置都蠻到位的，搭配情蒐給的資料，也讓整體配球更有效率。」

鄭俊瑋單場3打數2支安打都是長打，進帳5分打點。周宗志指出，很高興看到鄭俊瑋很努力提升狀況，「今天也貢獻2支相當關鍵的安打，才能把領先分數擴大，讓全隊有更多空間可以發揮」。

鄭俊瑋謙虛地說，前幾場表現不是很好，很感謝教練團願意給他機會，「滿壘的時候覺得是自己表現的機會，就照著情蒐給的資料去攻擊，很高興能為球隊做出貢獻，也滿意今天自己的表現」。

B組確定由台灣隊、日本隊、墨西哥晉級複賽，並將3隊間的對戰成績帶入複賽，台灣隊2勝，日本隊1勝1敗，墨西哥2敗，複賽將與A組晉級隊伍美國、韓國、荷蘭進行循環賽，複賽前2名晉級冠軍戰，第3、4名隊伍將在季軍戰交手。

不過在複賽登場前，台灣隊預賽還有1場比賽要打，將在台北時間今晚11時30分出戰巴拿馬。巴拿馬原訂是預賽首戰的對手，但巴拿馬隊因簽證問題，比賽才順延到今晚，台灣隊將由「二刀流」林佳緯擔任先發投手。

林佳緯目前就讀穀保家商高三，預賽前4場比賽都以打者身份出賽，鎮守中外野，12打數擊出4支安打，打擊率3成33，今晚對戰巴拿馬隊，將是林佳緯在本屆賽事以投手身份的初登板。