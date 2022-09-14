快訊

最快下周開打！BA.1次世代疫苗周五到貨 王必勝：與日歐同步

重症率微降…打過3劑20多歲男 確診隔日昏迷過世

逼近5萬大關！今增本土49,540例、37病歿 周志浩：和預估一致

U18世界盃／開局丟4分太沉重 日監督談慘敗中華：好球帶不合

聯合新聞網／ 綜合報導
U18世界盃日本慘敗中華隊，日本監督認為開局丟4分太沉重，也對好球帶有意見。
U18世界盃日本慘敗中華隊，日本監督認為開局丟4分太沉重，也對好球帶有意見。

U-18世界盃棒球賽進行預賽第五日賽程，中華隊以9:2大勝日本隊，賽後日本隊總教練馬淵史郎將落敗歸因於「七局制的比賽，前半場就失掉四分，相當沉重」。

二局上兩出局一壘有人時，日本隊先發投手香西一希連續投出兩個保送，中華隊攻佔滿壘，換上宮原明彌上場中繼，但仍是被鄭俊瑋擊出右外野方向深遠三壘安打，一棒將壘包清空，再被邱鑫安打送回，一口氣拿下四分。

U18世界盃棒球賽日本隊監督馬淵史郎。 圖片截自／野球日本代表隊官網
U18世界盃棒球賽日本隊監督馬淵史郎。 圖片截自／野球日本代表隊官網

提及那兩個保送，馬淵史郎對於主審的好球帶不太滿意，「我認為它就在中間，卻被判壞球」也直接坦言「這就是國際賽的難處，如果沒有一、兩位有球威能製造揮空的投手，很難取得冠、亞軍，這次是很好反思的經驗。」

中華隊預賽目前四連勝，而日本隊則以四勝一敗，進入複賽超級循環後，同組的球隊不會再戰，直接沿用預賽成績，而馬淵史郎則表示「勝差只有一場，都還有機會，這場比賽我也看到一些弱點。」

中華隊將在台灣時間14日晚上11點30分出戰巴拿馬，為預賽最後一場比賽，無論輸贏都會確定以分組第一進入複賽。

中華隊將在台灣時間14日晚上11點30分出戰巴拿馬。 圖／中華棒協提供
中華隊將在台灣時間14日晚上11點30分出戰巴拿馬。 圖／中華棒協提供

相關新聞

U18世界盃／變化球佐情蒐 林盛恩成功壓制日本

第30屆U18世界盃青棒賽，中華隊先發投手林盛恩好投壓制日本隊，5局失1分表現率領下，今天以9：2擊敗強敵日本隊，確定取...

U18世界盃／開局丟4分太沉重 日監督談慘敗中華：好球帶不合

U-18世界盃棒球賽進行預賽第五日賽程，中華隊以9:2大勝日本隊，賽後日本隊總教練馬淵史郎將落敗歸因於「七局制的比賽，前半場就失掉四分，相當沉重」。 二局上兩出局一壘有人時，日本隊先發投手香西一

經典賽／幫日本武士隊招募 大谷翔平改行「國際球探」 ？

2023世界棒球經典賽即將開打，各隊豪華陣容陸續公佈，本季開掛的大谷翔平動向備受關注，沒想到自己還沒加入，就先幫日本武士隊當起「國際球探」。 12日天使作客守護者，大谷翔平被拍到和守護者中日混血

U18世界盃／中華拚預賽5連勝 林佳緯先發對巴拿馬

台灣隊在U18世界盃棒球賽預賽拿下4連勝，確定以分組第一晉級複賽，今晚預賽最後一戰將出戰巴拿馬，將由「二刀流」林佳緯擔任...

中職／「統一獅．師恩情」 全國中等學校啦啦隊第1名秀給你看

今年9月15日是「統一獅、中山日」，當晚統一獅在台南球場迎戰富邦悍將，開球前將體育賽事結合敬師，舉辦「健身、敬師、公益、...

棒球／林子偉獨盟炸出雙響砲 單場3安4打席全上壘

在獨立聯盟打拚的台將林子偉今天手感火燙，單場轟出雙響砲，而且上壘率百分百，3打數3安打另有1次保送，幫助所屬的長島鴨隊以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。