U18世界盃／開局丟4分太沉重 日監督談慘敗中華：好球帶不合

U-18世界盃棒球賽進行預賽第五日賽程，中華隊以9:2大勝日本隊，賽後日本隊總教練馬淵史郎將落敗歸因於「七局制的比賽，前半場就失掉四分，相當沉重」。

二局上兩出局一壘有人時，日本隊先發投手香西一希連續投出兩個保送，中華隊攻佔滿壘，換上宮原明彌上場中繼，但仍是被鄭俊瑋擊出右外野方向深遠三壘安打，一棒將壘包清空，再被邱鑫安打送回，一口氣拿下四分。

U18世界盃棒球賽日本隊監督馬淵史郎。 圖片截自／野球日本代表隊官網

提及那兩個保送，馬淵史郎對於主審的好球帶不太滿意，「我認為它就在中間，卻被判壞球」也直接坦言「這就是國際賽的難處，如果沒有一、兩位有球威能製造揮空的投手，很難取得冠、亞軍，這次是很好反思的經驗。」

中華隊預賽目前四連勝，而日本隊則以四勝一敗，進入複賽超級循環後，同組的球隊不會再戰，直接沿用預賽成績，而馬淵史郎則表示「勝差只有一場，都還有機會，這場比賽我也看到一些弱點。」

中華隊將在台灣時間14日晚上11點30分出戰巴拿馬，為預賽最後一場比賽，無論輸贏都會確定以分組第一進入複賽。