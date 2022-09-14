U18世界盃／變化球佐情蒐 林盛恩成功壓制日本

第30屆U18世界盃青棒賽，中華隊先發投手林盛恩好投壓制日本隊，5局失1分表現率領下，今天以9：2擊敗強敵日本隊，確定取得分組第一晉級超級巡迴賽，預賽最後一場對巴拿馬交給林佳緯登板先發。

​中華隊靠著安打串連，在2局、3局上各灌進4分，早早拉開差距，總教練周宗志賽後表示：今天打線串聯做得很好，不過比較可惜的是守備上有三次的傳球失誤，這不太應該。

林盛恩先發5局被敲3支安打，僅失1分，加上伍佑誠後援2局失1分，聯手壓制日本隊，拿下勝投的林盛恩表示，今天控球感覺不錯，直球能丟在邊邊角角，用變化球去攻擊好球帶，也有投到自己要的位置，讓打者打不好。周宗志則認為，林盛恩今天變速球跟投球位置都滿到位，搭配情蒐給的資料也讓整體配球更有效率。

中華隊全場敲出9支安打，其中5支長打，鄭俊瑋在2、3局兩度遇到滿壘，各擊出三壘、二壘安打，包辦5分打點，他表示前幾場表現不是很好，很感謝教練團願意給他機會，滿壘的時候覺得是自己表現的機會，就照著情蒐給的資料去攻擊，很高興能為球隊做出貢獻。

周宗志也說，很高興看到鄭俊瑋一直努力提升狀況，今天也貢獻兩支相當關鍵的安打，才能把領先分數擴大，讓全隊有更多空間可以去發揮。