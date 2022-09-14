經典賽／幫日本武士隊招募 大谷翔平改行「國際球探」 ？

2023世界棒球經典賽即將開打，各隊豪華陣容陸續公佈，本季開掛的大谷翔平動向備受關注，沒想到自己還沒加入，就先幫日本武士隊當起「國際球探」。

12日天使作客守護者，大谷翔平被拍到和守護者中日混血的外野手史蒂文．關（Steven Kwan）相談甚歡，賽後訪問關表示，大谷是在詢問他「不代表日本參賽嗎？」

中日混血的史蒂文．關（Steven Kwan）有可能代表日本武士隊參加2023世界棒球經典賽。 美聯社

關雖然是美國籍，但中日混血符合經典賽參賽規範，可以加入日本武士隊，他表示武士隊有和他聯絡過，「我有和大谷說，只要國家隊徵召，我很樂意加入，但目前還在等待消息中。」

此外，對於大谷有機會加入日本武士隊，兩人有可能是隊友，關則表示：「能和大谷一起同場較勁就已經是一種榮幸，無法想像能夠一起比賽，相信將會學習到很多。」

目前25歲的關在2018年選秀會時，第5輪被守護者選上，他具有出色的選球能力，上大聯盟後曾連續116球才第一次揮棒落空。截自今（14）日，他的打擊率2成93，在守護者團隊排名第二，擊出4發全壘打、打回39分，攻擊指數0.754。