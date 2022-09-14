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中職／「統一獅．師恩情」 全國中等學校啦啦隊第1名秀給你看

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中山國中與統一獅球團明天在台南棒球場舉辦「健身、敬師、公益、藝術」棒球饗宴，中山國中舞蹈班將表演啦啦舞。圖／中山國中提供
台南市中山國中與統一獅球團明天在台南棒球場舉辦「健身、敬師、公益、藝術」棒球饗宴，中山國中舞蹈班將表演啦啦舞。圖／中山國中提供

今年9月15日是「統一獅、中山日」，當晚統一獅在台南球場迎戰富邦悍將，開球前將體育賽事結合敬師，舉辦「健身、敬師、公益、藝術」棒球饗宴，由甫獲今年全國中等學校啦啦隊比賽第1名的中山國中舞蹈辦學生表演啦啦舞，精彩可期，歡迎大家一起來看球。

此活動由中山國中現任家長會長林士敦及榮譽會長陳國雄贊助，除開場表演，並由副市長戴謙擔任開球嘉賓，中山國中校長林國斌擔任打擊，陳國雄任裁判。

中山國中校長林國斌表示，每年9月的其中一天訂為「統一獅、中山日」，由中山國中與統一獅球團共同主辦，今年已邁入第4屆。統一獅為台南在地深耕的職棒球隊，是台南人體育心靈的寄託，透過此次比賽，將體育賽事結合敬師活動，頒發師鐸獎代表黃莉珺老師及服務資深教師獎牌，在教師節前表達對教育的崇高敬意；並藉由捐贈偏鄉球具的儀式，展現學校及企業重視公益的典範，並強化棒球運動的基礎。

台南市中山國中與統一獅球團明天在台南棒球場舉辦「健身、敬師、公益、藝術」棒球饗宴，中山國中舞蹈班將表演啦啦舞。圖／中山國中提供
台南市中山國中與統一獅球團明天在台南棒球場舉辦「健身、敬師、公益、藝術」棒球饗宴，中山國中舞蹈班將表演啦啦舞。圖／中山國中提供

林國斌說，中山舞蹈班甫獲今年全國中等學校啦啦隊比賽第1名，希望透過全國直播展現舞蹈藝術之美。他表示，中山國中成立於1957年，培育無數國家翹楚及社會菁英，近幾年學生在藝術、科技、音樂、體育及學科等方面展露頭角獲獎無數，包含教育部閱讀磐石、行動學習優質獎、教育部特色學校及教學卓越銀質獎等。

他表示，家長會會長林士敦身兼台南醫師公會理事，敬重教育、熱心公益，與熱愛棒球的前會長環國建設陳國雄董事長，共同贊助並催生「統一獅、師恩情」活動，今年以「健身、敬師、公益、藝術」為主題，藉由力與美的藝術饗宴，引發社會大眾對師恩的敬愛，對公益的熱情，對運動的重視。

統一獅 棒球 啦啦隊

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