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U18世界盃棒球賽／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊4連勝分組第1晉級

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U18世界盃／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊分組第一晉級

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊以9：2擊敗日本隊，拿下預賽4連勝，確定以分組第一之姿進入下一階段超級循環賽。 截圖自WBSC官方推特
中華隊以9：2擊敗日本隊，拿下預賽4連勝，確定以分組第一之姿進入下一階段超級循環賽。 截圖自WBSC官方推特

U18世界盃棒球賽今日中日大戰戲碼不同於賽前預期的投手戰，中華隊靠著安打串出2個大局，鄭俊瑋2支安都是長打，貢獻5分打點，以9：2擊敗日本隊，拿下預賽4連勝，確定以分組第一之姿進入下一階段超級循環賽。

中華隊在2局上先突破防線，王念好敲安上壘，2出局後黃劼希、宋嘉翔接連選到保送，日本隊在滿壘情況下投手由先發的香西一希換成宮原明彌，但鄭俊瑋照樣敲出右外野的三壘安打，一棒清空壘包，加上邱鑫的安打，單局攻下4分。

3局上再接再厲，陳致語敲二壘打再暴投上三壘，劉俊緯選到保送，林佳緯安打敲回1分，王念好觸擊推進，結果日本投手宮原明彌暴傳，讓中華隊再添1分，2出局後靠失誤形成滿壘，又是鄭俊瑋一棒建功，再敲2分打點，單局再攻4分。

5局上則是王念好三壘安打後，黃劼希適時安打，敲回中華隊本場第9分，日本隊雖然在5局、6局下各攻得1分，但已經無礙大局。

中華隊先發投手林盛恩前2局都有些小亂流，隨著隊友攻下分數後越投越穩，3、4局連續投出三上三下，直到5局下才被對手敲2支二壘打加上高飛犧牲打而掉分，總計69球投完5局，被敲3支安打，另有3次三振、1次四壞保送。

中繼的伍祐城在6局下也掉了1分，但最終38球投完2局，也僅被敲出2支安打，另有三振、保送各1次。

中華隊在預賽取得4連勝，日本隊則是以4勝1敗作收，兩隊確定排名B組前二，雖然中華隊還有1場對巴拿馬未賽，但就算與日本隊戰績相同，也由於對戰關係而確定會是分組第一。

中華隊

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