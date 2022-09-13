中職／泰樂不去想期末考的壓力 助總期待他的下一場

中信兄弟隊今天以7：5擊敗樂天桃猿隊，新洋投泰樂先發5.2局被敲6安打、失2分，最快球速151公里，初登板就拿下首勝，總教練林威助認為以第一場出賽來說，球速、壓制力都有，控球雖有幾球偏高，但有控制住局面，「期待他下次的表現。」他預計將在周日再度先發，出戰味全龍隊。

距離洋將登錄大限倒數一周，兄弟今天先推出泰樂先發，前兩局6上6下，但接下來4局都是讓首位打者上壘，第3到5局都是保送開局，第6局則是被林泓育敲出安打。

泰樂坦言，此役最不滿意之處就是自己的控球，「開局的保送造成掉分，控球的執行力並未到位，也讓自己在投球時變得更艱難。」他表示接下來幾天將透過牛棚練投調整，修正控球準星，準備可能的周日先發。

由於已經逼近19日的洋將登錄大限，兄弟有意安排他在休4天後於周日先發，他也已有準備，泰樂表示，在國外很習慣投1休4的節奏，「只要輪到我上場時，就是希望可以幫助我的球隊有贏球的機會。」

兩場期末考後就要決定命運，泰樂也知道馬上面臨抉擇時刻，但不去附加自己額外的壓力，「球隊所做的決定，都是基於對球隊最好為前提，我來這邊也不希望放太多額外訊息在自己腦袋中，控制自己可以控制的，剩下的就不會去多想。」