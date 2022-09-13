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中職／本壘攻防戰挑戰釋疑 助總要看的是有沒有踩壘

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照

中信兄弟隊今年難以突破的霸林爵，終於在今天攻克，在他4局投球任內攻下6分，終場以7：5擊敗樂天桃猿隊。意外引起討論的是8局下的本壘攻防戰，兄弟提出讓外界霧裡看花的挑戰，總教練林威助賽後釋疑，挑戰項目為跑者有沒有踩到壘包。

霸林爵賽前握有本季對戰兄弟5勝0敗、防禦率1.88的優勢，但今天踢到大鐵板，4局投球任內、每一局都掉分，最終以4局被敲11安打、失6分（責失5分）作收，吞下本季第4敗，且是今年第一次輸給兄弟。

兄弟打線此役打來兇猛，全場掃17支安打，前3棒岳政華、江坤宇、王威晨都是3安打的猛打賞，岳政華、江坤宇都有全壘打。

談到終於突破霸林爵，林威助回應：「也不能一直被壓制，總要有表現，今天剛好是時候。」他也點名攻勢發動機，「這幾場1、2棒都打得滿確實、滿扎實，威晨也不錯，岳政、阿坤這幾場長打的確都掌握滿不錯。」對於岳政華扛首棒的表現，更是直言：「以目前來講一定是OK啊！」

猿隊此役全場面臨落後，8局下追回2分，攻勢先由廖健富代打敲安開啟，林泓育揮出左外野方向的二壘打，廖健富連闖三個壘包，上演本壘攻防戰。

這記外野回傳球，兄弟捕手福來喜並未將球接進手套，廖健富滑回這一分，但兄弟提出挑戰，林威助解釋是挑戰廖健富沒有踩到壘包，這記play經由重播輔助判決後維持原判。

廖健富 霸林爵

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