中職／泰樂首場先發就勝投 岳政華開轟率兄弟擊敗桃猿

中央社／ 台北13日電

中職中信兄弟隊新洋投泰樂今天一軍初登板就有火力支援，岳政華、江坤宇今天單場都敲3安、也各有1轟，泰樂先發投5.2局失2分拿下生涯首勝，率隊以7比5擊敗樂天桃猿隊。

中華職棒中信兄弟隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，派出洋投泰樂首度一軍先發亮相，泰樂前2局沒有失掉分數，3局先投出四壞保送，被嚴宏鈞、陳晨威接連敲出安打失掉1分，5局再被林立敲出二壘打再掉1分。

兄弟隊開賽就有攻勢，1局岳政華、江坤宇接連二壘打先馳得點，再靠著王威晨、許基宏接連安打送回第2分，2局岳東華二壘打、岳政華開轟，2分砲幫助球隊取得4比0領先。

兄弟3局再起攻勢，王威晨跑出內野安打、靠著失誤、滾地球上到三壘，陳文杰內野安打送回團隊第5分，4局江坤宇開轟，幫助球隊取得6比1領先。

兄弟7局再起攻勢，靠著陳文杰適時安打送回團隊第7分；桃猿隊8局下追分，廖健富率先敲出安打，林泓育二壘打送回1分，再靠著保送、楊晉豪安打送回團隊第4分，9局靠著接連2支安打、滾地球再拿1分，但攻勢沒有延續吞下敗仗。

兄弟隊洋投泰樂一軍初先發，總計用92球投5.2局，被敲6支安打，投出4次三振、3次保送，失掉2分責失分，首場先發出賽就拿下勝投。

兄弟今天打線發揮，團隊敲出17支安打，前3棒打者岳政華、江坤宇、王威晨各敲3安，岳政華、江坤宇都有開轟，各貢獻2分打點，由岳政華拿下單場最有價值球員（MVP）。

江坤宇 樂天桃猿

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