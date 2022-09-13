中職／霸林爵遭兄弟轟爆 江坤宇本季5轟改寫生涯新高

樂天桃猿隊洋投霸林爵本季對中信兄弟隊的不敗戰績，在今天破功，先發4局被敲11安打、狂失6分（責失5分），包括挨了兩發全壘打，兄弟終場以7：5帶走勝利；新洋投泰樂先發5.2局失2分，初登板就拿下勝投。

兄弟今天推出泰樂「開箱」驗貨，前兩局6上6下，但接下來4局都是讓首位打者上壘，危機開始浮現。

泰樂所掉的第1分出現在第3局，以保送楊晉豪開局，接著被嚴宏鈞敲出二壘打，楊晉豪雖在本壘前出局，但陳晨威又補上安打、帶有1分打點；第5局又讓嚴宏鈞保送上壘、推進二壘後，林立敲出安打，因此再失血。

泰樂第6局續投，先被林泓育敲安，兩出局後再被梁家榮掃出安打，兄弟選擇換上江忠城接手，1球成功解危。

霸林爵賽前握有本季對戰兄弟5勝0敗、防禦率1.88的優勢，但今天踢到大鐵板，4局投球任內、每一局都掉分。

霸林爵局局瀕臨崩盤，若非兄弟前3局都有雙殺打出現，下場會更慘烈，首局兄弟靠前4棒都敲安攻下2分，第2局則是岳東華的二壘打之後，岳政華補上兩分砲，真兄弟檔串起兄弟攻勢，第3局陳文杰的內野安打再添1分，第4局則是挨了江坤宇的陽春砲。