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中職／霸林爵遭兄弟轟爆 江坤宇本季5轟改寫生涯新高

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
江坤宇敲出本季第5轟，改寫生涯新高。記者侯永全／攝影
江坤宇敲出本季第5轟，改寫生涯新高。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊洋投霸林爵本季對中信兄弟隊的不敗戰績，在今天破功，先發4局被敲11安打、狂失6分（責失5分），包括挨了兩發全壘打，兄弟終場以7：5帶走勝利；新洋投泰樂先發5.2局失2分，初登板就拿下勝投。

兄弟今天推出泰樂「開箱」驗貨，前兩局6上6下，但接下來4局都是讓首位打者上壘，危機開始浮現。

泰樂所掉的第1分出現在第3局，以保送楊晉豪開局，接著被嚴宏鈞敲出二壘打，楊晉豪雖在本壘前出局，但陳晨威又補上安打、帶有1分打點；第5局又讓嚴宏鈞保送上壘、推進二壘後，林立敲出安打，因此再失血。

泰樂第6局續投，先被林泓育敲安，兩出局後再被梁家榮掃出安打，兄弟選擇換上江忠城接手，1球成功解危。

霸林爵賽前握有本季對戰兄弟5勝0敗、防禦率1.88的優勢，但今天踢到大鐵板，4局投球任內、每一局都掉分。

霸林爵局局瀕臨崩盤，若非兄弟前3局都有雙殺打出現，下場會更慘烈，首局兄弟靠前4棒都敲安攻下2分，第2局則是岳東華的二壘打之後，岳政華補上兩分砲，真兄弟檔串起兄弟攻勢，第3局陳文杰的內野安打再添1分，第4局則是挨了江坤宇的陽春砲。

兄弟全場狂掃17支安打，前3棒岳政華、江坤宇、王威晨都是3安打的猛打賞，江坤宇本季第5轟出爐後，突破2020年的4轟，全壘打產量寫下生涯新高。

霸林爵先發4局失6分（責失5分），本季首度對兄弟吞下敗投。記者侯永全／攝影
霸林爵先發4局失6分（責失5分），本季首度對兄弟吞下敗投。記者侯永全／攝影

霸林爵 江坤宇

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