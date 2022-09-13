中職／鋼龍6局飆9K卻挨閃光彈 郭阜林兩分砲一棒逆轉

味全龍隊洋投鋼龍精彩的一戰，毀在第7局郭阜林的逆轉兩分砲，統一獅隊終場以7：2擊敗龍隊，也讓熱投115球、6.1局僅失2分的胡智為敗投解套，郭阜林則在8局再掃一發陽春砲，單場雙響砲。

鋼龍首局因陳傑憲二壘打、羅薩一壘打串聯，先掉1分，接下來一路壓制，前6局只被敲5安打、送出9次三振，眼看又是一場極巨化好投，郭阜林一棒改變戰局。

鋼龍第7局先被陳鏞基敲安，郭阜林補上兩分砲逆轉戰局，也讓鋼龍就此退場；林凱威接手後引爆更大災難，投0.2局被敲4安打，羅薩、林安可的二壘打都持續幫獅隊添加分數，獅隊單局打下5分奠定勝果。

獅隊由「大哥」胡智為先發6.1局，用球數115球寫下生涯單場新高，被敲7安打、失2分。

龍隊面對胡智為其實早有攻勢，第3局就有無人出局、滿壘的機會，結局卻是「大中計」，吳東融打成一壘方向滾地球，被抓下本壘的出局數，李凱威補上一支雙殺打，大好攻勢葬送。

龍隊的分數在第5局進帳，石翔宇、郭天信的兩支安打開局後，李凱威的高飛犧牲打先挹注1分，林智勝補上超前安打，一度帶給龍隊2：1領先。