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日職／宋家豪延長賽飆152公里拿中繼成功 吳念庭無安打

中央社／ 台北13日電
宋家豪。 圖／樂天隊官方推特（資料照）
宋家豪。 圖／樂天隊官方推特（資料照）

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天延長賽登板後援，投1局無失分，飆速152公里，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭沒有敲安，選到1次四壞保送。

日本職棒樂天金鷲隊今天在主場迎戰歐力士猛牛隊，樂天隊前6局打完0比3落後，7局靠著淺村榮斗3分砲，一棒幫助球隊扳平比數。

兩隊9局打完3比3僵持不下，宋家豪10局上接手登板，首名打者敲出游擊方向滾地球靠著失誤上壘，再靠著短打推進上到二壘，宋家豪再依序讓打者敲出一壘方向滾地球、三振，力守不失分。

宋家豪今天總計用13球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速152公里，連4場出賽無失分，拿下中繼成功，賽後防禦率2.45；兩隊鏖戰至延長賽12局，3比3握手言和。

埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打8棒、守二壘，吳念庭3局敲出三壘方向飛球出局，5局敲出一壘方向滾地球，8局選到四壞保送上壘，總計2打數沒有安打，賽後打擊率2成36。

軟銀隊投打發揮，團隊敲出11支安打，投手群聯手壓制，僅讓西武隊敲出5支安打，沒有失分，軟銀終場以9比0拿下勝利。

樂天金鷲 宋家豪 吳念庭

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