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中職／泰樂「開箱」5.2局失2分 4天後可望再扛1場

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊新洋投泰樂。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊新洋投泰樂。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊「開箱」新洋投泰樂，今天面對樂天桃猿隊先發5.2局、共用92球，被敲6安打、失2分，退場時握有6：2領先，有機會中職初登板就拿下勝投。

距離洋將登錄大限倒數一周，兄弟還有兩名洋投尚未開箱，今天先推出泰樂先發，前兩局6上6下，但接下來4局都是讓首位打者上壘，開始遇上危機。

泰樂所掉的第1分出現在第3局，以保送楊晉豪開局，接著被嚴宏鈞敲出二壘打，楊晉豪雖在本壘前出局，但陳晨威又補上安打、帶有1分打點；第5局又讓嚴宏鈞保送上壘、推進二壘後，林立敲出安打，因此再失血。

泰樂第6局續投，先被林泓育敲安，朱育賢的雙殺打讓危機化解大半，但接著再被梁家榮揮出安打，兄弟選擇在此時換上江忠城接手，1球成功解危。

按照兄弟教練團的規畫，泰樂完成今天的投球後，將視恢復狀況可能安排本周再先發1場，在大限前加緊測試他的身手，照推算應是休4天後再扛周日賽事。

中信兄弟 樂天桃猿

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