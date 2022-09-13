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日職／「超人」糸井嘉男正式宣告引退 想跟學弟大谷要簽名

聯合新聞網／ 綜合報導
阪神虎隊41歲老將「超人」糸井嘉男本季將正式引退，為19年日本職棒生涯劃下句點 截圖自阪神虎隊官方推特
阪神虎隊41歲老將「超人」糸井嘉男本季將正式引退，為19年日本職棒生涯劃下句點 截圖自阪神虎隊官方推特

阪神虎隊41歲老將「超人」糸井嘉男本季將正式引退，為19年日本職棒生涯劃下句點，並表示「我已經不是超人了。」

糸井嘉男本季出賽61場，打擊率0.222，3全壘打、22打點，長打率0.296，他生涯先後效力北海道日本火腿鬥士、歐力士猛牛，2017年轉戰阪神虎，自去年起逐漸失去主力地位，本月初也傳出賽季結束要引退的消息，而今日也正式宣布季後高掛釘鞋。

在阪神特別為他舉辦的記者會上，糸井嘉男說：「41歲還能打職棒真的很幸福，非常感謝阪神虎隊我機會，雖然我的綽號是超人，但仔細想想現在已經不符合這個稱號了」。他也表示退休的念頭非一時興起，而是這兩三年一直有浮現這想法。

台灣球迷對系井嘉男最大的印象，就是曾和陽岱鋼一起組成火腿的外野金手套連線，兩人在2012年雙雙拿下金手套獎。他在今天記者會上接受媒體提問時，被問到印象中對戰過最好的投手，糸井嘉男也給了不會讓人意外的答案，「還是大谷翔平投手」；同為火腿出身的學弟，他指出大谷直球及曲球都很厲害，而滑球就像從三壘方向過來的球，最後還說「想跟他要簽名」。

系井嘉男在2003以投手身分投入選秀，加盟日本火腿，在火腿的前三個球季因為控球問題而上不了一軍，棄投從打後投入一軍於2007一軍初登板，並在2009成為主力，之後連續六年打擊率超過3成，此外也是史上第9位生涯9季達到規定打席打擊率又超過3成的打者。

日本 北海道

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