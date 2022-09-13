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中職／假球案組頭「雨刷」參選嘉義海線議員 引發球迷譁然

聯合新聞網／ 綜合報導
「雨刷」蔡政宜為2009年職棒簽賭案組頭。 報系資料照
「雨刷」蔡政宜為2009年職棒簽賭案組頭。 報系資料照

中華職棒2009年總冠軍賽打得火熱。賽事結束的隔天，媒體報導的對象不是奪冠的統一獅，而是史上最大的假球案「黑象事件」，也讓中華職棒又走向黑暗期。假球案的組頭「雨刷」蔡政宜，最終遭判刑3年8個月定讞，於2016出獄。不過近期卻傳出他意圖角逐嘉義縣議員，消息一出，立刻引起棒球迷的熱議。

熟悉嘉義政壇的網紅「小商人」在8月初時曾在個人社群發文表示「大名鼎鼎的09年中職簽賭案的『雨刷』蔡政宜，正準備選嘉義海線東石區（4選區）的議員。」

近期在網路上也流傳許多跟蔡政宜相關的廣告看板和文宣，果真在九合一選舉候選人登記中，見到嘉義縣第四選區的議員候選人名單上，出現蔡政宜的名字。蔡政宜目前擔任福靈宮董事，獲得東石鄉前鄉長李流宋支持。

2009年的簽賭案涉入球員人數史無前例，其中人氣最高的兄弟象涉案人數最多，黃金三劍客之一的陳致遠、旅美球星曹錦輝、黃金潛水艇廖于誠都涉入其中，讓職棒球迷對比賽失去信任，中職從此進入黑暗期，直到2013年經典賽打出感動人的佳績才讓球迷回流。

蔡政宜參選議員的消息傳出，引起網友譁然。有人表示，「這種人如果選上了社會真的沒有救了」、「差點搞掉職棒的人還能出來選民意代表」、「嘉義人的智力測驗」。

涉入簽賭案的職棒球星後續發展大不同，曹錦輝曾經開麵店，後來一度重返MLB道奇隊投球，目前則是開設棒球學校，甚至當起Youtuber拍影片展現151公里的速球，日前也曾出版自傳。陳致遠目前當電視通告藝人，近期傳出餐廳副業慘賠。廖于誠到國立體大擔任客座教練，獲得台鋼雄鷹投手謝葆錡好評。張誌家目前是鐵皮屋通風設備工人，在業餘高爾夫球聯盟打球，試圖進軍職業。

前職棒投手張誌家有意進軍職業高球。 報系資料照
前職棒投手張誌家有意進軍職業高球。 報系資料照

曹錦輝日前出版自傳，目前開設棒球學校，也會自行拍影片當Youtuber。 聯合報系資料照
曹錦輝日前出版自傳，目前開設棒球學校，也會自行拍影片當Youtuber。 聯合報系資料照

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