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中職／福來喜續留機會高 若有穩定打擊會更妥當

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊洋砲福來喜。報系資料照
中信兄弟隊洋砲福來喜。報系資料照

中信兄弟隊目前陣中有5名洋將，是在19日大限前唯一需要抉擇洋將去留的球隊，洋砲福來喜帶給投手的安定感顯而易見，目前來看是否續留機率高？總教練林威助回應，「至今天為止來看，留下來機會是比較大。」

兄弟目前的洋將陣容為4洋投、1洋砲，王牌投手德保拉當然是鐵票，福來喜需與麥力德、泰樂、奧特羅競爭剩下3席。

福來喜重返一軍後，在主戰捕手的位置上發揮巨大功效，引導本土投手繳出一場場好投。今天被問到福來喜通過大限的機率，林威助不諱言目前看來機率高。

林威助指出，福來喜的打擊若能更穩定，續留當然沒問題，「上一場有安打，還有打點。」被提醒還有盜壘，林威助笑到破音，「盜壘是傳三壘再傳回來那個」。

兄弟11日出戰富邦悍將隊之戰2局下，兩出局時攻占一、三壘，一壘跑者福來喜延遲盜壘，悍將隊捕手戴培峰傳向二壘，三壘跑者陳文杰企圖啟動，悍將隊將球傳向三壘，陳文杰安全回到三壘，此刻球傳回二壘，福來喜已安全抵達二壘，紀錄上為福來喜盜壘成功。

林威助也指出，倚重福來喜蹲捕，也是因為先前疫情之下，年輕投手較多，需要較好的引導能力，若比較資深的投手，相對知道場上狀況該如何投球，「就看最後怎麼抉擇，投手夠不夠成熟，能不能與本土捕手搭配有好的狀態，最後教練團都會討論出一個最好的結果。」

林威助 陳文杰 富邦悍將

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