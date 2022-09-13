中職／意外「和製潛水艇」在台沉沒 助總：他也覺得不好意思

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊昨天註銷「和製潛水艇」牧田和久，沒有期末考、直接「刷」掉，總教練林威助坦言先前在一軍成績不佳，在二軍也投得有點掙扎，對於他無法在中職投出成績也確實有意外。

37歲的牧田頂著美、日職棒資歷來台，但在一軍登板6場、5.1局，就有4場掉分，防禦率8.44；更離譜的數據是對戰28打數就被敲出14安打，被打擊率高達5成，8月11日降下二軍後未再重返一軍，昨天遭到註銷後，確定今年不可能再於一軍登板。

對於註銷牧田的決定，林威助表示，「考量到他之前在一軍的成績，在二軍也稍微有點掙扎，教練團的抉擇就是這樣。」

牧田無法在中職投出成績，林威助坦言：「意外當然會有」，他透露前幾天有和牧田稍微聊一下，「他本身也覺得沒辦法為球隊帶來幫助，自己也覺得不好意思。」

至於牧田的問題出在哪裡？林威助指出，或許他一開始仍想等待看還有無在日職的機會，來台時間較晚，「準備、春訓這塊今年沒有像以往做得那麼好，這應該是主要的原因吧。」

兄弟今天「開箱」新洋投泰樂，在桃園球場面對樂天桃猿隊先發，視今天投球狀況、負荷量，有可能在本周再安排一場先發。

刷掉牧田後，兄弟仍有5名洋將，已在註冊名單內的有洋投德保拉、麥力德、泰樂、洋砲福來喜，巴拿馬籍的奧特羅則在昨天抵台，兄弟也是5隊裡唯一需要需抉擇淘汰哪位洋將的球隊。