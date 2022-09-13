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U18世界盃／抗澳自評不及格 「二刀流」孫易磊盼扳回顏面

聯合新聞網／ 編輯邱柏勳／連線報導
孫易磊首戰先發3局失1分，自評表現不如預期。 圖／中華棒球協會提供
孫易磊首戰先發3局失1分，自評表現不如預期。 圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽如火如荼於近日開打，昨天12日台灣與澳洲隊交手，派出「二刀流」孫易磊登板先發，總計主投3局失1分，雖然終場台灣以13:2帶走勝利，但孫易磊本人對於自己的表現不滿意，並且希望還有機會能夠登板投球，扳回顏面。

哥哥是剛與台鋼雄鷹簽約的孫易伸，孫易磊一樣就讀青棒強權穀保家商，本次U18世界盃以外野手入選參賽，他曾在去年飆出過149公里的快速球。這次預賽擔綱先發重任，在面對繳出澳洲先發3局失1分的表現，賽後孫易磊受訪時認為自己還有很多地方需要改進：「這次先發沒有投得很好，局數不長、球速也沒達到自己設立的目標，希望之後還有機會能繼續登板，幫助球隊奪勝。」

儘管自評本場表現略有不穩，但孫易磊依舊完成教練給的任務，他也希望能與隊友一起完成二連霸：「雖然自己狀況不佳，但至少有壓制住對手打線，很高興能幫助球隊拿下勝利，希望能在本次參賽把自己最好的表現展示出來，並想知道自己的極限在哪，同時很謝謝周教練願意相信我給我機會表現，期望能順利跟隊友衛冕成功。」

澳洲

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