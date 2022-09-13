U18世界盃／中華隊5名二刀流 日媒最看好陽念希當下一個大谷

本屆U18世界盃正在美國佛羅里達開戰，尋求衛冕的中華隊在預賽目前取得三連勝，其中登錄五名同時具備投打「二刀流」的球員，引起日本媒體關注。

中華隊在這一屆尋求衛冕的路上，一共有林盛恩、陽念希、林鉑濬、孫易磊以及林佳緯等五名球員都是投手、野手都登錄，為所有參賽國中最多的一隊。其中日媒《高校野球》最關注的球員莫過於，前職棒球員陽東益之子陽念希。目前才高二的陽念希就讀於青棒強權平鎮高中，高一就代表球隊出戰多場重要賽事，並且球速已達到150公里。中華隊教練接受訪問時回答到到為何帶陽念希，俐落表示「因為有實力！未來一定會進入職棒。」

事實上陽念希一開始國小時並沒有特別接受棒球教育，直到自己說有興趣才轉學去打棒球，從國中就開始二刀流，到現階段依然沒有偏向哪一方，投打皆持續訓練，受訪時媒體問到有沒有比較擅長投或打？他則笑著表示「都擅長」。

《高校野球》最後也提到台灣目前許多二刀流好手，陽念希則說台灣所有人都知道大谷，自己的目標也是朝他看齊，讓日媒不經想像也許「大谷2世」會來自台灣。