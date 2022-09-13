快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊5名二刀流 日媒最看好陽念希當下一個大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽，投打二刀陽念希今天先發投3局失1分。 中央社
U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽，投打二刀陽念希今天先發投3局失1分。 中央社

本屆U18世界盃正在美國佛羅里達開戰，尋求衛冕的中華隊在預賽目前取得三連勝，其中登錄五名同時具備投打「二刀流」的球員，引起日本媒體關注。

中華隊在這一屆尋求衛冕的路上，一共有林盛恩、陽念希、林鉑濬、孫易磊以及林佳緯等五名球員都是投手、野手都登錄，為所有參賽國中最多的一隊。其中日媒高校野球》最關注的球員莫過於，前職棒球員陽東益之子陽念希。目前才高二的陽念希就讀於青棒強權平鎮高中，高一就代表球隊出戰多場重要賽事，並且球速已達到150公里。中華隊教練接受訪問時回答到到為何帶陽念希，俐落表示「因為有實力！未來一定會進入職棒。」

事實上陽念希一開始國小時並沒有特別接受棒球教育，直到自己說有興趣才轉學去打棒球，從國中就開始二刀流，到現階段依然沒有偏向哪一方，投打皆持續訓練，受訪時媒體問到有沒有比較擅長投或打？他則笑著表示「都擅長」。

《高校野球》最後也提到台灣目前許多二刀流好手，陽念希則說台灣所有人都知道大谷，自己的目標也是朝他看齊，讓日媒不經想像也許「大谷2世」會來自台灣。

高校 日本 美國

相關新聞

中職／意外「和製潛水艇」在台沉沒 助總：他也覺得不好意思

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊昨天註銷「和製潛水艇」牧田和久，沒有期末考、直接「刷」掉，總教練林威助坦言先...

中職／福來喜續留機會高 若有穩定打擊會更妥當

中信兄弟隊目前陣中有5名洋將，是在19日大限前唯一需要抉擇洋將去留的球隊，洋砲福來喜帶給投手的安定感顯而易見，目前來看是...

中職／必贏多滿意中文譯名 希望人如其名「很多勝」

樂天桃猿隊明天「開箱」新洋投必贏多，對上中信兄弟隊先發，今天受訪時得知自己的中文譯名霸氣又正面，他也笑答覺得還不錯，「希...

中職／假球案組頭「雨刷」參選嘉義海線議員 引發球迷譁然

中華職棒2009年總冠軍賽打得火熱。賽事結束的隔天，媒體報導的對象不是奪冠的統一獅，而是史上最大的假球案「黑象事件」，也讓中華職棒又走向黑暗期。假球案的組頭「雨刷」蔡政宜，最終遭判刑3年8個月定讞，於

U18世界盃／中華隊5名二刀流 日媒最看好陽念希當下一個大谷

本屆U18世界盃正在美國佛羅里達開戰，尋求衛冕的中華隊在預賽目前取得三連勝，其中登錄五名同時具備投打「二刀流」的球員，引起日本媒體關注。 中華隊在這一屆尋求衛冕的路上，一共有林盛恩、陽念希、林鉑

U18世界盃／中華隊推林盛恩抗日 日本視為決賽試金石

U18世界盃棒球賽台灣隊將於14日與日本隊交手，日本隊預賽4連勝已確定晉級複賽，日本隊總教練馬淵史郎將這場比賽視為決賽的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。