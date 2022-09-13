快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

U18世界盃／中華隊推林盛恩抗日 日本視為決賽試金石

中央社／ 台北13日電
U18世界盃棒球賽台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發全力搶勝。 圖／中華棒球協會提供
U18世界盃棒球賽台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發全力搶勝。 圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽台灣隊將於14日與日本隊交手，日本隊預賽4連勝已確定晉級複賽，日本隊總教練馬淵史郎將這場比賽視為決賽的「試金石」、企圖強烈，台灣隊派林盛恩全力搶勝。

U18世界盃棒球賽日本隊預賽4戰全勝，最後一場比賽將於台灣時間14日早上7時與台灣隊交手，台灣隊目前預賽3戰全勝，這場比賽被視為應該是分組1、2名之爭。

日本隊總教練馬淵史郎表示，沒有任何一場比賽有輸的空間，以現有的戰力與台灣隊交手，兩隊決賽可能會再碰頭，希望把這場比賽當作之後比賽的「試金石」。

馬淵史郎提到，與台灣隊的比賽，不是以試探的性質交手，而是抱持著全力拚戰從中看到優缺點的想法應戰，目標是預賽5連勝；日本隊預計派出先發投手為香西一希。

台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發，總教練周宗志也表示希望能搶下這一勝，爭取最有利的晉級排名。

延伸閱讀

U18世界盃／林昱珉獲單週最佳投手 與陳柏毓為中華小將加油

U18世界盃／林詔恩表現沒話說 完封墨西哥關鍵是情蒐

U18亞青中華女籃 點燃職業女籃火苗

U18世界盃／林詔恩完封墨西哥附送8K 中華隊預賽3連勝

相關新聞

U18世界盃／林詔恩表現沒話說 完封墨西哥關鍵是情蒐

中華隊今天在U18世界盃棒球賽再下一城，面對中南美洲強權墨西哥隊，當家左投林詔恩演出7局、8K的完封勝，終場中華隊以4：...

日職／批清宮、萬波打擊率太低！BIGBOSS：明年難固定先發

火腿昨天不敵羅德，確定連續四年無緣季後賽，賽後監督「BIG BOSS」新庄剛志特別點名清宮幸太郎、萬波中正兩名年輕球員，認為他們兩人明年難以固定進入先發名單。 上任第一年的新庄剛志昨天賽後表示，

U18世界盃／中華隊推林盛恩抗日 日本視為決賽試金石

U18世界盃棒球賽台灣隊將於14日與日本隊交手，日本隊預賽4連勝已確定晉級複賽，日本隊總教練馬淵史郎將這場比賽視為決賽的...

U18世界盃／林昱珉獲單週最佳投手 與陳柏毓為中華小將加油

投手林昱珉美職小聯盟球季尾聲也有不錯表現，獲選加州聯盟1A單週最佳投手，旅美第一個球季有不錯的結尾，他也馬上飛到佛羅里達...

中職／牧田和久被兄弟註銷 日本球迷熱議：這成績有點殘酷

牧田和久於昨日遭中信兄弟釋出，日本媒體相繼報導，同時吸引不少日本球迷熱議，認為他一軍被打擊率高達5成，「這成績真的有點殘酷」。對於下一步，領隊劉志威則表示，「還要再跟他的經紀公司討論。」 中信兄弟於

中職／這次不是「哩賀」是再見 近百人送機道別羅力

富邦悍將隊傳奇洋投羅力結束選手生涯，今天早上搭機離台，現場有近百位球迷送機，再送羅力最後一程。羅力這陣子感受球迷的熱情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。