U18世界盃／中華隊推林盛恩抗日 日本視為決賽試金石

U18世界盃棒球賽台灣隊將於14日與日本隊交手，日本隊預賽4連勝已確定晉級複賽，日本隊總教練馬淵史郎將這場比賽視為決賽的「試金石」、企圖強烈，台灣隊派林盛恩全力搶勝。

U18世界盃棒球賽日本隊預賽4戰全勝，最後一場比賽將於台灣時間14日早上7時與台灣隊交手，台灣隊目前預賽3戰全勝，這場比賽被視為應該是分組1、2名之爭。

日本隊總教練馬淵史郎表示，沒有任何一場比賽有輸的空間，以現有的戰力與台灣隊交手，兩隊決賽可能會再碰頭，希望把這場比賽當作之後比賽的「試金石」。

馬淵史郎提到，與台灣隊的比賽，不是以試探的性質交手，而是抱持著全力拚戰從中看到優缺點的想法應戰，目標是預賽5連勝；日本隊預計派出先發投手為香西一希。

台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發，總教練周宗志也表示希望能搶下這一勝，爭取最有利的晉級排名。