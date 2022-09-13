U18世界盃／林昱珉獲單週最佳投手 與陳柏毓為中華小將加油

投手林昱珉美職小聯盟球季尾聲也有不錯表現，獲選加州聯盟1A單週最佳投手，旅美第一個球季有不錯的結尾，他也馬上飛到佛羅里達替正在打U18世界盃棒球賽的台灣隊加油。

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉今年球季從新人聯盟出發，7月升上小聯盟1A，小聯盟球季尾聲，林昱珉在美國時間8日先發出賽，投6局飆出10次三振，僅被敲出2支安打、無失分，拿下勝投，也獲選加州聯盟（California League）1A單週最佳投手。

林昱珉本季小聯盟總計出賽14場都是先發，投56.1局失掉24分（17分責失分），戰績2勝2敗，防禦率2.72，菜鳥球季投出不錯表現。

結束小聯盟球季後，林昱珉飛往佛羅里達觀看U18世界盃棒球賽台灣隊與墨西哥隊比賽，替學弟們加油，台灣隊終場以4比0拿勝。

此次U18世界盃棒球賽台灣隊總教練周宗志也是上一屆U18世界盃總教練，2019年帶領台灣拿下世界冠軍，林昱珉是當時冠軍隊班底，另一名當時隊友、現效力匹茲堡海盜隊的投手陳柏毓也有到場觀賽。