日職／批清宮、萬波打擊率太低！BIGBOSS：明年難固定先發

火腿昨天不敵羅德，確定連續四年無緣季後賽，賽後監督「BIG BOSS」新庄剛志特別點名清宮幸太郎、萬波中正兩名年輕球員，認為他們兩人明年難以固定進入先發名單。

上任第一年的新庄剛志昨天賽後表示，「已經給了選手這麼多機會，打擊率卻還在2成2以下，他們掌握不了，是自己的問題，明年要進入固定先發很難了。」

打擊率低於2成2獲得最多打席數的是清宮幸太郎和萬波中正。清宮幸太郎本季402打席，敲出13轟，打擊率只有.201。萬波中正297打席，雖然敲出全隊最多14轟，但打擊率也只有.206。不過清宮憑藉不錯的選球和長打率，攻擊指數0.684還排在全隊第6；萬波中正由於選球較差，僅有0.641排在全隊第12。

新庄剛志雖然只和火腿簽下一年合約，但球隊已經表示明年賽季想要和他繼續合作。清宮幸太郎和萬波中正都是火腿極力栽培的新生代重砲，但兩人打擊率都過低，在特別注重打擊率的日本更為不利，兩人明年可能不會像今年一樣得到那麼多機會了。