中職／牧田和久被兄弟註銷 日本球迷熱議：這成績有點殘酷

牧田和久於昨日遭中信兄弟釋出，日本媒體相繼報導，同時吸引不少日本球迷熱議，認為他一軍被打擊率高達5成，「這成績真的有點殘酷」。對於下一步，領隊劉志威則表示，「還要再跟他的經紀公司討論。」

中信兄弟於昨天註銷「和製潛水艇」牧田和久，他是在5月時加盟中信兄弟，想不到僅出賽6場比賽留下防禦率8.44的成績，更離譜的數據是對戰28打數就被敲出14安打，被打擊率高達5成，在新洋投需要空間上場測試下被捨棄，日本媒體《Full-Count》、《體育日本》也相繼報導這消息。

事實上牧田和久去年在日職一軍出賽17場防禦率3.31，二軍則有防禦率僅0.33的好成績，是吸引中信兄弟延攬主因，就有日本球迷留言表示，原本還期待這名老將能在台灣東山再起，沒想到卻率先被註銷，「未來大概不可能再重返日職了」。

更有其他球迷補刀，認為樂天金鷲去年不續約牧田的決定是對的，尤其他在水準不及日職的台灣，竟然投出這麼高的防禦率，「實在有點殘酷」；此外也有人說牧田當初從大聯盟回鍋日職時要是選擇老東家西武，或許還有機會得到引退賽，「只能說是他判斷錯誤」。

至於牧田和久的下一步，是繼續留台或返回日本，中信兄弟領隊劉志威表示「會再跟經紀公司討論，主要是牧田有提出一些想法」，因此他暫時還不會回日本。