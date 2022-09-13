搭配朱宗慶樂團帶來新視覺體驗 印地安棒將登體表會

印地安棒是一項適合各年齡層、性別的體適能運動，自從2020年傳入台灣後，由一群體適能教練努力推廣，今年體育表演會民眾將可以在小巨蛋舞台上觀賞到這項運動的獨特之處。

R&B Fitness賴玠豪教練介紹「印地安棒是從印度、伊朗發源，本來是軍隊做體能訓練使用，棒子的重量較重，後傳入歐美被改良成較輕的器材才傳回亞洲，因器材輕巧、訓練地點不受限制，女性、銀髮族都很適合，這也是如今印地安棒相當適合推廣的原因。」

賴玠豪曾經是棒球選手，肩膀受過許多傷，「但接觸到印地安棒之後靠著它的訓練恢復了百分之70至80，透過它的運動型態去強化部分肌力，對肩膀、手腕都很有幫助。例如許多女生缺乏上肢肌力、銀髮族核心穩定比較不足，都可以透過印第安棒訓練肌力，入門門檻不高。」

為了此次演出，印地安棒表演成員們努力練習，雖然有些人居住在中南部，但他們每天上傳影片訓練進度，希望觀眾有耳目一新的感受，印地安棒在體表會上將搭配動物流項目及朱宗慶打擊樂樂團演出，整體呈現出森林系感覺，三個團體將輪流登臺，讓觀眾有很豐富的視覺體驗。