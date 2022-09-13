U18世界盃／林詔恩表現沒話說 完封墨西哥關鍵是情蒐

中華隊今天在U18世界盃棒球賽再下一城，面對中南美洲強權墨西哥隊，當家左投林詔恩演出7局、8K的完封勝，終場中華隊以4：0擊敗墨西哥，拿下預賽3連勝，總教練周宗志也讚：「今天林詔恩表現沒話說。」

林詔恩為今年統一獅隊在選秀第3指名選進，只用85球完投7局，只被擊出1安打，各1次的四壞保送、觸身球保送都出現在第2局，這顆觸身球直擊頭部，造成墨西哥打者眉角濺血。

林詔恩表示，這顆觸身球很不應該，也對打者很抱歉，今天整體感覺不錯，沒有刻意去催球速，主要還是依照情蒐報告，靠變化球去投準、讓對方不好掌握。

周宗志則是稱讚林詔恩的壓制力很好，不論是直球、曲球、滑球都投得很到位，被打的唯一安打是失投的變速球。他也提到贏球的最大關鍵是情蒐小組的資料，「對於墨西哥打者的習性掌握，給中華隊很大的幫助，才能壓制墨西哥前4棒打者的火力，不然前4棒打者前面已經有22支安打，打擊能力不容小覷。」

中華隊打線也在第一局就發動攻勢，林佳緯適時安打幫助中華隊首開紀錄，第2局則是孫易磊的二壘打開局，墨西哥在這局也再次因失誤釀災，讓中華隊再下一城。

中華隊在第4局的攻勢從兩出局後展開，邱鑫二壘打、陳致語保送，墨西哥捕手的暴傳再送分，第6局則靠黃劼希二壘打、邱鑫一壘打串聯，擴大為4：0領先。

周宗志也指出，邱鑫回到自己熟悉的開路先鋒，表現很穩定，也希望他繼續維持；邱鑫貢獻雙安、兩盗，他自承還是習慣打第一棒，能回到固定的位置也讓自己更有自信，來到美國大家都是同心要再為台灣拿一次冠軍順利衛冕。

中華隊下一戰將在台灣時間14日早上7點出戰強敵日本隊，推出林盛恩先發抗敵。