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中職／這次不是「哩賀」是再見 近百人送機道別羅力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊傳奇洋投羅力結束選手生涯，今天早上搭機離台，現場有近百位球迷送機，再送羅力最後一程。羅力這陣子感受球迷的熱情，心裡暖暖的，離台前夕也感謝富邦悍將、隊友、球迷和台灣帶給他的一切，並期待很快再相見。

羅力在8月底拋出引退震撼彈，9月5日、11日各投完一場表訂引退賽與一場情義相挺的加碼引退賽後，真的要收拾行囊離開了，球團上午公布他已在今天早上搭機離台。

今天機場吸引近百位球迷到場送機，羅力感謝球迷的熱情支持，他表示，從宣布引退後到即將離開台灣的這一天，這幾天所經歷的一切，讓他感受到心暖暖的。

羅力也表示，「謝謝富邦、隊友、球迷和台灣的一切，大家在這些年幫助我很多，幫助我在台灣和中華職棒成為一個成功的投手，希望可以很快再和大家見面，珍重再見！」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供

羅力 富邦悍將 中華職棒

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