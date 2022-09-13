U18世界盃／林詔恩完封墨西哥附送8K 中華隊預賽3連勝

中華隊在U18世界盃棒球賽繼續搶勝，今天在左投林詔恩7局完封帶領下，以4：0擊敗墨西哥隊，在B組預賽取得3連勝。

出身平鎮高中的左投林詔恩，為今年中職選秀統一獅隊第3指名，今天扛起對墨西哥一戰的先發任務，表現超罩，先發7局、共用85球，繳出僅被敲出1安打的完封勝，狂飆8次三振。

林詔恩有5局讓墨西哥三上三下，第2局面對墨西哥第4棒投出頭部觸身球，造成眉角濺血退場，還有1次四壞球保送，已是他此役碰到的最大危機，徹底封鎖墨西哥打線。

中華隊只有5安打，但墨西哥發生4次失誤，多次給予中華隊得分良機，首局就是在陳致語選到保送之後，因失誤、盜壘進占三壘，林佳緯敲出安打掃回第1分，第2局則是孫易磊的二壘打開局，墨西哥在這局也再次因失誤釀災，讓中華隊再下一城。

中華隊在第4局的攻勢從兩出局後展開，邱鑫二壘打、陳致語保送，墨西哥捕手的暴傳再送分，第6局則靠黃劼希二壘打、邱鑫一壘打串聯，擴大為4：0領先。