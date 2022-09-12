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日職／吳念庭2安2打點有看頭 西武不敵軟銀無法攻頂

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吳念庭敲安。 擷圖自推特
吳念庭敲安。 擷圖自推特

西武隊今天作客福岡巨蛋，對軟銀隊進行3連戰首戰，旅日好手吳念庭2局上揮出二壘打，攻下全場第1分，單場2安2打點，但軟銀3局下攻下4分逆轉戰局，終場以7：5獲勝，穩住太平洋聯盟排名第1，領先西武1場勝差。

西武洋砲歐葛雷迪（Brian O'Grady）2局上獲保送，吳念庭面對軟銀先發投手東浜巨，揮出左外野方向二壘打，幫助西武1：0領先。

西武洋投恩斯（Dietrich Enns）3局下出狀況，連續保送甲斐拓也、周東佑京，再被今宮健太揮出兩分打點安 打，接著戴斯派耶（Alfredo Despaigne）轟出左外野兩分砲，本季第10轟出爐，軟銀反以4：1超前。

4局下，軟銀22歲新秀正木智也揮出右外野陽春砲，生涯第3轟幫助球隊攻下第5分。

西武前5局只靠吳念庭安打攻下1分，6局上森友哉安打後，山川穗高轟出中左外野方向兩分砲，本季39支全壘打、84分打點仍居洋聯雙冠王，追成只差兩分。

軟銀7局下又有攻勢，今宮健太、柳田悠岐、川瀨晃面對西武第3任投手史密斯（Burch Smith），接連安打再攻下兩分，形成7：3。

8局上，西武也從軟銀後援投手泉圭輔、藤井皓哉的手中逮到機會，歐葛雷迪獲保送，栗山巧揮出二壘打，接著吳念庭追加安打，攻下個人第2分打點，平沼翔太高飛犧牲打再下一城，再度拉近到兩分差，最後還是無力挽回戰局。

吳念庭4打數2安打，吞下1次三振，攻下兩分打點，本季出賽85場打擊率2成38、全壘打5支、打點27分。

西武 軟銀

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